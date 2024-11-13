أشرف عبدالباقي يساعد شريف منير على ارتداء "دبوس" فلسطين بحفل افتتاح القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

حرص الفنان أشرف عبد الباقي، على حضور ريد كاربت فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام في دار الأوبرا المصرية مساء اليوم الأربعاء.

وفور وصول أشرف عبد الباقي على السجادة الحمراء، تواجد أيضًا الفنان شريف منير الذي بدى مرتبكًا لعدم قدرته على ارتداء دبوس علم فلسطين، ليقوم بعدها الفنان أشرف عبدالباقي بمساعدته، وارتداء الدبوس بعد معاناة.

وكان من أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، الموزع الموسيقي تامر كروان، الفنان محمد رياض، الفنانة رانيا محمود ياسين، الفنانة القدير ميمي جمال، المخرج الكبير يسري نصرالله، الإعلامي عمرو الليثي، المخرجة إيناس الدغيدي، الإعلامية هالة سرحان، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

تشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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