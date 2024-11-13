بالصور.. "قُبلة" هاجر السراج على السجادة الحمراء بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- معتز عباس:

خطفت الفنانة الشابة هاجر السراج، الأنظار إليها، عقب وصولها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقام مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي.

ووجهت هاجر "قُبلة" وتحية لعدسات كاميرات التصوير والحضور المشارك في مهرجان القاهرة السينمائي، من على "الريد كاربت".

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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