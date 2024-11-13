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دينا تخطف الأنظار بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45

07:38 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

الراقصة دينا من مهرجان القاهرة السينمائي

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كتبت- نوران أسامة:

خطفت الراقصة دينا، الأنظار إليها، عقب وصولها على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ويفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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