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بالصور.. دينا تداعب عدسات التصوير بحركتها المميزة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

07:23 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا تستعرض جمالها في مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة تصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة على السجادة الحمراء
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة في حفل مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    حضور دينا حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة تصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا في احدث ظهور في مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة ال45
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 16 صورة
    دينا الراقصة في مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا تشارك في مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    دينا في احدث ظهور في مهرجان القاهرة
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كتب - معتز عباس:
تصوير - محمود عبدالناصر - إسلام فاروق:

وصلت الراقصة الاستعراضية دينا، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، المقام مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي.

وخطفت دينا، الأنظار على "الريد كاربت"، ووجهت التحية للحاضرين وعدسات كاميرات التصوير>

وداعبت دينا عدسات التصوير على السجادة الحمراء، بحركتها المميزة، والتي تشتهر بها في الأفراح والحفلات.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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دينا تخطف الأنظار بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45

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