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الصور الأولى لبدء توافد حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء

07:14 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 26 صورة
  • عرض 26 صورة
    إطلالة لافتة لهالة سرحان
  • عرض 26 صورة
    حسين فهمي يصل حفل افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 26 صورة
    حسين فهمي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 26 صورة
    صناع السينما والفن في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال45
  • عرض 26 صورة
    حضور حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    مشاركة قوية لنجوم السينما في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    مهرجان القاهرة وحضور نجوم الفن والسينما
  • عرض 26 صورة
    حسين فهمي وزوجته على السجادة الحمراء
  • عرض 26 صورة
    نجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    نجمات الفن على السجادة الحمراء
  • عرض 26 صورة
    نجوم الفن والسينما يلتقطون صور تذكارية على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
  • عرض 26 صورة
    صناع السينما والفن في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    نجوم الفن والسينما يلتقطون صور تذكارية
  • عرض 26 صورة
    نجوم الفن والسينما يلتقطون صور تذكارية على السجادة الحمراء
  • عرض 26 صورة
    نجوم الفن يشاركون في مهرجان القاهرة
  • عرض 26 صورة
    هالة سرحان تتألق بفستان أزرق
  • عرض 26 صورة
    نجمات الفن على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    نجوم الفن يشاركون في حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    هالة سرحان تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 26 صورة
    هالة سرحان تصل مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    هالة سرحان توجه التحية لعدسات التصوير
  • عرض 26 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة
  • عرض 26 صورة
    وصول النجوم لحضور حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 26 صورة
    هالة سرحان ساحرة على الريد كاربت
  • عرض 26 صورة
    هالة سرحان تحتفل بوصولها السجادة الحمراء
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كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 ، بوصول الفنان حسين فهمي على السجادة الحمراء.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والتقاط الصور التذكارية على "الريد كاربت"، أبرزهم النجم حسين فهمي، والإعلامية هالة سرحان.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي حسين فهمي على السجادة الحمراء حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
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