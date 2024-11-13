الصور الأولى لبدء توافد حضور افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

انطلق، منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 ، بوصول الفنان حسين فهمي على السجادة الحمراء.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، والتقاط الصور التذكارية على "الريد كاربت"، أبرزهم النجم حسين فهمي، والإعلامية هالة سرحان.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.