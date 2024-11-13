فيدرا تشيد بقرار رئيس مهرجان القاهرة السينمائي ورفضه مشاركة شركات المقاطعة

كتب- مروان الطيب:

أشادت الفنانة فيدرا، بقرار الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رفض مشاركة أي شركات مقاطعة لرعاية فعاليات المهرجان في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام في الفترة من 13- 22 نوفمبر الجاري.

ونشرت فيدرا، صورة حسين فهمي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت: "حب كبير وإحترام مالوش حدود، موقف مشرف، الفنان المصري الكبير حسين فهمي الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يرفض مشاركة أي شركة من الشركات المقاطعة لرعاية المهرجان".

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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