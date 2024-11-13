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بالصور.. حسين فهمي يرتدي "علم فلسطين" برفقة زوجته بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

06:52 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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    الموزع الموسيقي تامر كروان_12
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    الإعلامية هالة سرحان من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_9
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    الإعلامية هالة سرحان_10
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    الناقد رامي متولي_13
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    تامر كروان بالعلم الفلسطيني من افتتاح مهرجان القاهرة_15
  • عرض 22 صورة
    توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_16
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    توافد النجوم على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_17
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    حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي_19
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    النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة_14
  • عرض 22 صورة
    توافد نجوم ونجمات الفن على حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_18
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    ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة_22
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    حسين فهمي من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_20
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    ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي_2
  • عرض 22 صورة
    علم فلسطين يزين حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي_3
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    حسين فهمي_21
  • عرض 22 صورة
    كواليس حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_5
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    ضيوف حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_1
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    كواليس ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي_6
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    هالة سرحان من حفل افتتاح مهرجان القاهرة_7
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    هالة سرحان_8
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    كواليس السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي_4
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من النجوم وصناع السينما على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.

ووصل منذ قليل الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رفقة زوجته، وظهر فهمي مرتديًا علم فلسطين كشعار على بدلته، كما حرص عدد كبير من النجوم على دعم القضية الفلسطينية وقاموا بارتداء العلم الفلسطيني على ملابسهم، وكان من أبرز الحضور الإعلامية هالة سرحان، الموزع الموسيقي تامر كروان، الناقد رامي متولي.

تشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي حسين فهمي حسين فهمي يرتدي علم فلسطين دار الأوبرا المصرية القضية الفلسطينية جائزة الهرم الذهبي
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