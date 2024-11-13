بالصور.. حسين فهمي يرتدي "علم فلسطين" برفقة زوجته بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص عدد كبير من النجوم وصناع السينما على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الأربعاء في دار الأوبرا المصرية.

ووصل منذ قليل الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي رفقة زوجته، وظهر فهمي مرتديًا علم فلسطين كشعار على بدلته، كما حرص عدد كبير من النجوم على دعم القضية الفلسطينية وقاموا بارتداء العلم الفلسطيني على ملابسهم، وكان من أبرز الحضور الإعلامية هالة سرحان، الموزع الموسيقي تامر كروان، الناقد رامي متولي.

تشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكرم المهرجان في نسخته الـ 45 ثلاث شخصيات سينمائية بارزة تضم المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

اقرأ أيضا:

بطولة تارا عماد ومستوحى من قصة حقيقية.. عرض "أخر ليالي الصيف" بمهرجان القاهرة السينمائي

باسم يوسف: تجربة "Arabs got talent" ممكن تغير حياة أي بني آدم