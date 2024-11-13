إعلان

هالة سرحان تخطف الأنظار بطريقتها الخاصة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

06:45 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إطلالة لافتة لهالة سرحان
  • عرض 7 صورة
    هالة سرحان تحتفل بوصولها السجادة الحمراء
  • عرض 7 صورة
    هالة سرحان تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة
  • عرض 7 صورة
    هالة سرحان ساحرة على الريد كاربت
  • عرض 7 صورة
    هالة سرحان توجه التحية لعدسات التصوير
  • عرض 7 صورة
    هالة سرحان في مهرجان القاهرة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصوير - محمود عبدالناصر:

خطفت الإعلامية هالة سرحان الأنظار، عقب وصولها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

ووجهت هالة سرحان التحية للحاضرين وعدسات كاميرات التصوير، حيث ظهرت بإطلالة مميزة مرتدية فستان أزرق طويل.

يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي مساء اليوم الأربعاء ١٣ نوفمبر الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

اقرأ أيضا..

تعرف على ميزانية فيلم "أحلام عابرة" قبل عرضه بإفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

هالة سرحان افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الفيلم الفلسطيني أحلام عابرة دار الأوبرا المصرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. حسين فهمي يرتدي "علم فلسطين" برفقة زوجته بحفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة