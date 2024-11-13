منة شلبي تعلق على تكريم أحمد عز ويسري نصر الله في مهرجان القاهرة السينمائي

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة منة شلبي، رسالة إلى أحمد عز والمخرج يسري نصر الله بعد تكريمهم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بدورته الـ 45.

وكتبت منة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "النهاردة هيتكرم في مهرجان القاهره اتنين غاليين عليا أوي كل واحد بطريقه، أحمد عز أخويا وصاحبي وعشرة عمري و role model في الاجتهاد والتعب في الشغل بحبك يا صاحبي ودائما ناجح يا رب".

وأضافت: "يسري نصر الله الأستاذ اللي الفن بيجري في دمه، تكريمات مستحقة لأجيال مختلفة بتحترم شغلانتها وموهبتها، مبروك يا حبايب".

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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