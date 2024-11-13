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تامر عاشور يهنئ محمد حماقي بعيد ميلاده: "عيد ميلاد سعيد موكا"

06:05 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

تامر عاشور

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كتب - معتز عباس:

وجه المطرب تامر عاشور تهنئة خاصة إلى المطرب محمد حماقي بمناسبة عيد ميلاده، والذي احتفل به مؤخرًا بحضور نجوم الفن والموسيقى.

ونشر عاشور، صورة مع حماقي وزوجته، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد موكا".

احتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، الإثنين الماضي مع زوجته نهلة الحاجري، بحضور نجوم الفن والغناء والموسيقى.

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تامر عاشور عيد ميلاد محمد حماقي محمد حماقي انستجرام تامر عاشور
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