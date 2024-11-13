تعرف على ميزانية فيلم "أحلام عابرة" قبل عرضه بإفتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

يعرض مساء اليوم الأربعاء، فيلم الدراما "أحلام عابرة" كفيلم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، وهو أحدث أعمال المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

وتدور أحداث فيلم "أحلام عابرة" حول سامي البالغ من العمر 12 عامًا، يأخذنا في رحلة ليوم وليلة، رفقة عمه وابن عمه الأكبر بحثًا عن طائره المفقود، وقد أخبره جيرانه أنه ربما عاد إلى موطنه الأصلي، وتمتد الرحلة من مخيم للاجئين في الضفة الغربية إلى مدن فلسطينية مختلفة بما في ذلك بيت لحم والقدس القديمة وحيفا، ونكتشف من خلالها ما يحدث لهم، والحياة اليومية الصعبة للفلسطينيين وتأثيرها على شخصياتهم وعلاقتهم بأنفسهم والآخرين.

ويشارك ببطولة الفيلم كل من عادل أبو عياش، أميليا ماسو، أشرف برهوم، موسيقى جوهان كورتيت، تصوير دريد منجم، تأليف وإخراج رشيد مشهراوي.

ونقدم لكم في هذا التقرير 7 معلومات عن فيلم "أحلام عابرة":

1- ميزانية الفيلم تقدر بـ 1.400.000 مليون دولار وفقًا لموقع "IMDB".

2- الفيلم كتابة وإخراج وإنتاج المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي.

3- العرض الأول للفيلم في منطقة الشرق الأوسط.

4- هذه ليست المرة الأولى التي يشارك خلالها رشيد مشهراوي بفيلم في مهرجان القاهرة حيث شارك بفيلمه "تذكرة إلى القدس" عام 2002 وفاز بجائزة "الهرم الفضي" مناصفة مع فيلم "رجل كبير حب صغير".

5- ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الدرامية.

6- تم تصوير الفيلم في بيت لحم بفلسطين.

7- وصفه رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، حسين فهمي بـ عمل سينمائي كبير عن القضية الفلسطينية وما يمر به المواطن في غزة.