أول تعليق من أحمد عز قبل تكريمه بجائزة فاتن حمامة بحفل افتتاح القاهرة السينمائي

كتبت- سهيلة أسامة:

أعرب الفنان أحمد عز، عن سعادته البالغة، لتكريمه بجائزة فاتن حمامة للتميز، في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45.

وقال "عز" عبر قناة "سينماتك": "أنا بتكرم من بلدي وفخور جدًا بالتكريم ده، الجايزة نفسها تكريم باسم سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة شرف كبير جدًا جدًا، واتمنى أعمل أكتر من كده، وأنا الحقيقة بشوف التكريم ده هو حافز للي جاي، لأن لحد وقتنا هذا أنا حاسس أني معملتش حاجة، أنا عايز أعمل أكتر من كده إنشاء الله".

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.