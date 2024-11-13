بالصور.. بوسي شلبي تتألق بفستانها استعدادًا لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، إطلالتها استعدادًا لحضورها مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، الذي ستنطلق فعالياته بعد ساعات قليلة.

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأزرق.

وانهالت عليها التعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "افتكرتك مارلين مونرو، حلوة الله يحفظك، إيه الجمال ده يا بسبس يا قمر، جمالك، قمر ماشاء الله".

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.