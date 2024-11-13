إعلان

بالصور.. بوسي شلبي تتألق بفستانها استعدادًا لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

05:38 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    بوسي شلبي انيقة
  • عرض 5 صورة
    بوسي شلبي
  • عرض 5 صورة
    بوسي شلبي بفستان أنيق
  • عرض 5 صورة
    بوسي شلبي تستعد لمهرجان القاهرة السينمائي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، متابعيها، إطلالتها استعدادًا لحضورها مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، الذي ستنطلق فعالياته بعد ساعات قليلة.

ونشرت بوسي، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأزرق.

وانهالت عليها التعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "افتكرتك مارلين مونرو، حلوة الله يحفظك، إيه الجمال ده يا بسبس يا قمر، جمالك، قمر ماشاء الله".

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

بوسي شلبي مهرجان القاهرة السينمائي انستجرام بوسي شلبي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول تعليق من أحمد عز قبل تكريمه بجائزة فاتن حمامة بحفل افتتاح القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة