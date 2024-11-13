إعلان

إطلالات "محتشمة" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة

05:19 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل
  • عرض 16 صورة
    أحمد الفيشاوي مع زوجته ندى كامل
  • عرض 16 صورة
    ريهام عبد الغفور وهبة مجدي
  • عرض 16 صورة
    ليلى علوي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 16 صورة
    ليلى علوي في افتتاح مهرجان القاهرة
  • عرض 16 صورة
    أحمد الفيشاوي وزوجته ندى كامل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة ف دورته الـ 40
  • عرض 16 صورة
    هبة مجدي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44
  • عرض 16 صورة
    ليلى علوي_1
  • عرض 16 صورة
    هبة مجدي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة في دورته الـ 44
  • عرض 16 صورة
    هبة مجدي في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 16 صورة
    هبة مجدي
  • عرض 16 صورة
    وفاء عامر في مهرجان القاهرة السينمائي
  • عرض 16 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 16 صورة
    وفاء عامر في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44
  • عرض 16 صورة
    حنان مطاوع
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في الدورات السابقة، العديد من الإطلالات المحتشمة للفنانات على السجادة الحمراء، اللواتي لفتن الأنظار من خلالها.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز الإطلالات المحتشمة للنجمات خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدوراته السابقة:

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي على السجادة الحمراء، بفستان أسود أنيق خطفت الأنظار في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

ليلى علوي

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستان محتشم وأنيق باللون الأسود، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

ريهام عبدالغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان باللون الأخضر.

ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي

خطفت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، الأنظار، حيث ارتدت فستان أنيق طويل من القطيفة، وظهرت بصحبة زوجها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وفاء عامر

وظهرت الفنانة وفاء عامر على السجادة الحمراء، مرتدية فستان طويل باللون الأسود، ، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

هبة مجدي

تألقت الفنانة هبة مجدي على السجادة الحمراء، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، وظهرت بفستان محتشم باللون الأصفر.

إطلالات محتشمة على السجادة الحمراء القاهرة السينمائي في دوراته السابقة مهرجان القاهرة السينمائي الإطلالات المحتشمة للفنانات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بالصور.. بوسي شلبي تتألق بفستانها استعدادًا لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

إعلان

إعلان

بقائمة كاملة.. هاني أبوريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة رسميًا
وزير الخارجية يسلم شحنة المساعدات المصرية الرابعة إلى لبنان
الإسكان: طرح محلات تجارية ووحدات وصيدليات وحضانات للبيع بـ 4 مدن جديدة
وداع مهيب.. الآلاف يشيعون جنازة شقيقة شيخ الأزهر في الأقصر - صور وفيديو
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة