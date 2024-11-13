إطلالات "محتشمة" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دوراته السابقة

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كتبت- سهيلة أسامة:

شهد مهرجان القاهرة السينمائي في الدورات السابقة، العديد من الإطلالات المحتشمة للفنانات على السجادة الحمراء، اللواتي لفتن الأنظار من خلالها.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير أبرز الإطلالات المحتشمة للنجمات خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدوراته السابقة:

هبة مجدي

ظهرت الفنانة هبة مجدي على السجادة الحمراء، بفستان أسود أنيق خطفت الأنظار في فعاليات افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 43.

ليلى علوي

ارتدت الفنانة ليلى علوي فستان محتشم وأنيق باللون الأسود، خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

ريهام عبدالغفور

ظهرت الفنانة ريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة ارتدت فيها فستان باللون الأخضر.

ندى الكامل زوجة أحمد الفيشاوي

خطفت زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، ندى الكامل، الأنظار، حيث ارتدت فستان أنيق طويل من القطيفة، وظهرت بصحبة زوجها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وفاء عامر

وظهرت الفنانة وفاء عامر على السجادة الحمراء، مرتدية فستان طويل باللون الأسود، ، خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44.

هبة مجدي

تألقت الفنانة هبة مجدي على السجادة الحمراء، خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، وظهرت بفستان محتشم باللون الأصفر.