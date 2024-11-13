تعرف على نجوم الفن الذين حصلوا على جائزة فاتن حمامة قبل أحمد عز

كتبت- نوران أسامة:

ساعات قليلة تفصلنا عن حفل انطلاق الدورة الـ 45 برئاسة الفنان حسين فهمي، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت الدورات السابقة تكريم العديد من النجوم، وفي هذا التقرير يعرض لكم مصراوي أبرز نجوم الفن الذين كرموا بجائزة فاتن حمامة خلال السنوات الماضية:

كاملة أبو ذكري

حصلت المخرجة كاملة أبو ذكري على جائزة فاتن حمامة للتميز في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 44

كريم عبد العزيز

كرم مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ 43 الفنان كريم عبد العزيز بجائزة فاتن حمامة تقديرًا لمسيرته الفنية.

منى زكي

كان لـ منى زكي نصيب في الحصول على جائزة فاتن حمامة للتميز وذلك خلال الدورة الـ 42 من المهرجان ويأتي ذلك تقديرًا لمسيرتها الفنية الكبيرة.

المخرج شريف عرفة

المخرج شريف عرفة حصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، بالإضافة لتكريم منة شلبي والكاتب والمخرج البريطاني تيري جيليام بنفس الجائزة في الدورة الـ 41.

منة شلبي

حصلت النجمة منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز، وذلك تقديرًا عن بأعمالها السينمائية المتميزة، وذلك في دورته الـ 41.

حسن حسني

وفي الدورة الـ 40 من المهرجان حصل الفنان الراحل حسن حسني على جائز فاتن حمامة، وعبر حسن حسني عن سعادته بحصوله على الجائزة.

ريف فاينز (Ralph Fiennes)

النجم البريطاني ريف فاينز (Ralph Fiennes) "جائزة فاتن حمامة"، وأعرب عن سعادته معبرًا أنها تحمل اسم فنانة كبيرة بقدر فاتن حمامة.

وغيرهم من النجوم من بينهم الفنان الراحل سمير غانم والفنان ماجد الكدواني، هند صبري، أحمد حلمي، محمد خان، حسين فهمي، ونيللي كريم وغيرهم.

ويفتتح المهرجان، دورته الجديدة المقرر إقامتها خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بعرض الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" للمخرج رشيد مشهراوي في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.