بالفيديو.. رانيا يوسف تروج لافتتاح استوديو للرقص الشرقي

كتبت- نوران أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة رانيا يوسف، وظهرت خلاله وهي تروج لافتتاح استوديو خاص بالرقص الشرقي في مدينة أبو ظبي.

وقالت رانيا خلال الفيديو: ""هستناكوا في استوديو باي رانيا يوسف للرقص الشرقي في أبو ظبي، هننبسط وهنقضي وقت حلو وهنتعرف على بعض، بجد هتتبسطوا هستناكوا واستنوني في نص 12".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل "روج أسود" ويشاركها عدد من نجوم الفن، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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