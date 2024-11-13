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تعرف على موعد حفل بهاء سلطان بمنطقة "التجمع الأول"

03:39 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

بهاء سلطان

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كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي، والمقرر إقامته يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر المُقبل، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وروج بهاء للحفل، ونشر البوستر الدعائي للحفل من خلال حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق: "بهاء سلطان حي في حديقة العائلة يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024".

ويشارك بهاء سلطان في فيلم "الهوى سلطان" بأغنية "حب حياتي"، والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع نادر حمدي.

فيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، ومن تأليف وإخراج هبة يسري.

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