بعد شكواها من قلة العمل.. عفاف مصطفى تعلن عن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "دشاش"

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة عفاف مصطفى، عن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "دشاش"، بطولة الفنان محمد سعد والفنانة زينة.

وكتبت عفاف، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "بفضل وبركة الله، انتهيت حالًا الساعة ٧ صباحًا، بعد أيام متواصلة ليل في نهار ونهار في ليل من نهاية تصوير دوري "ناهد" في فيلم "الدشاش"، لحبيبي الابن الرائع المخرج سامح عبدالعزيز اللي سبق من أسبوعين اشتكيت لكم منه على صفحتي إنه نسيني وإننا اتحسدنا".

وتابعت: "وأول لما شافني عاتبني وقالي ده إنتي متوهمة، هو إحنا نقدر نستغنى عنك، ما بلاش خيالك اللي بيصورلك العجايب وادي خيالك هدنة حرب زي الشعوب الفيلم بطولة النجم اللي هيطلع بشكل مختلف عن كل أعماله اللي عملها قبل كده محمد سعد، والنجمة الجميلة اللي بحبها زينة والنجم باسم سمرة وعدد كبير من نجوم مصر، يارب الفيلم يكسر الدنيا ويفرح كل أسرة العمل بنجاحه، الصورة دي الساعة ٣ فجرًا، يارب بالنجاح الكبير".

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي، ونسرين طافش، ومحسن منصور، وأحمد الرافعي وأحمد فهيم، وعفاف شعيب، وتأليف جوزيف فوزي، وإنتاج محمد الرشيدي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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