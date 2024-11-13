من "المطرب العجالي" إلى قمة النجومية.. قصة عمرو دياب مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

كتب-مصطفى حمزة:

بالتزامن مع افتتاح الدورة 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الأربعاء، يتصدر النجم عمرو دياب، قوائم مواقع التواصل الإجتماعي، وموقع البحث جوجل.

المفارقة هنا، أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كان محطة فارقة، في مشوار عمرو دياب وصعود أسهم نجوميته.

وبدأت قصة النجم الأبرز في ساحة الأغنية العربية، مع المهرجان الدولى، في عام 1983، بعد صدور ألبومه الأول "ياطريق".

" أبو صوت عجالي"

النجم عمرو دياب، تحدث عن العلاقة بينه وبين مهرجان القاهرة السينمائي، في حوارات عديدة، وكتاب بعنوان "عندما يتحدث الهضبة" ، وقال ،: " أول حفل ظهرت فيه في حياتي كان عام 1983، وكان كمال الملاخ، ونبيل عصمت أحضراني لحفل في مهرجان القاهرة السينمائي، وكانت لدي ظروف معينة، وكنت وجهاً جديداً لا أدري أي شيء عن هذا العالم، يومها اتشتمت كتير وقيل عني المطرب أبو صوت عجالي".

وتابع،: " كتبت ذلك في مذكراتي وقلت إني لم أكن أمتلك بنطلون فاشتريت بنطلون ولم يكف ما لدي من مال لأشتري جاكيت فأخذت جاكيت من منتج أرتديه بالحفل، ولم يكن على مقاسي وكان كبيراً علي بشكل مبالغ فيه، كان لونه أبيض وأعطاني معه بابيون كبير جداً، فأظهرتني الملابس وكأني ضخم وسمين للغاية، برغم أني لم أكن كذلك".

وأضاف،: "اكتشفت أن من يراني لا يستمع لصوتي بل يرى الظاهر، ولابد من أن يدخلون للأعماق لكي يعرفون ما بداخل هذا الفنان ليس فقط المظهر".

فشلت في التلفزيون

وأوضح النجم عمرو دياب، :"هوجمت لأني قدمت شكل جديا من الدرامز والتومبا والكمنجات، وكان معي في الفرقة شريف منير الممثل، قبل أن يحترف التمثيل، ويحيى الموجي ابن محمد الموجى، ونجحت في الحفل وفشلت في التليفزيون".

شارع الهرم

وقال عمرو، إنه بعد حفل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أقسم وقتها أمام فرقته، وقال "إحنا لازم نثبت لهم إننا فنانين"، وعاد ليبدأ مشوار التحدي من الشارع، الذي وصفه فيما بعد بأنه "جامعة" وهو "شارع الهرم".

"ضحك ولعب وجد وحب"

بعد 10 سنوات، من فشل الحفل، عاد النجم عمرو دياب، إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إذ كان شريكا في بطولة الفيلم الذي عرض في حفل الإفتتاح، وهو "ضحك ولعب وجد وحب"، وقدم ثالث تجاربه السينمائية، أمام الفنان العالمي عمر الشريف والفنانة يسرا، وعام 1993.

وقدم عمرو في الفيلم شخصية "أدهم" الملاكم الفاشل في الثانوية العامة، والذي يقع في مشاكل عديدة مع والده رجل المخابرات عمر الشريف.

حفل جديد

في عام 2019، كان النجم عمرو دياب، هو من قام بإحياء الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة 41، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، حددت يوم 23 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الشاب سعد أسامة والمعروف إعلاميًا بـ"المصفوع من عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الفنان.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة ، أعلنت إحالة "سعد أسامة" المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.

عمرو دياب يغني في الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي