"إنت بتترعش".. ياسمين صبري تعرض على مراسل حمل الميكروفون بدلًا منه في موقف إنساني

كتبت- سهيلة أسامة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يجمع الفنانة ياسمين صبري مع أحد المراسلين، وهي تجري معه حوار، ويديه ترتجف وهو ممسكًا بالميكروفون.

وعرضت ياسمين عليه حمل الميكروفون بدلًا منه، لتقول له: "إنت بتترعش، تحب أمسك المايك".

وتشارك ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" من إخراج بيتر ميمي، من بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون.

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