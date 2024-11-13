جمعية "محبي فريد الأطرش" تحتفل بمرور ٢٥ عاما على تأسيسها

كتبت- منال الجيوشي

تحتفل جمعية "محبي الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، بمرور ٢٥ عاما على تأسيس الجمعية، وتقيم احتفالية فنية في السابعة من مساء يوم السبت الموافق ٢٣ نوفمبر الجاري، بنادي المعلمين بالجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية

ويستعرض الفنان عادل السيد خلال الحفل أهم إنجازات الجمعية طوال الفترة الماضية، ومنها عمل تمثال للموسيقار فريد الأطرش بعد ٤٢ عاما من رحيله، وأزاح الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، الستار عنه في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٦

كما يستعرض عدد من التكريمات التي قدمتها الجمعية خلال حفلاتها وأمسياتها الفنية الدورية لعدد من كبار الفنانين الذين شاركوا الموسيقار فريد الأطرش في أعماله الفنية.

كما يتحدث رئيس الجمعية عن تفاصيل عمل الفيلمين التسجيلين "حكاية العمر كله" الذي يروى قصة حياة فريد الأطرش، و"لحن لم يتم" الذي يحكي حياة الفنانة أسمهان، من إخراج عادل السيد، بالإضافة إلى الحديث عن إصدار كتاب "ملك العود" الذى صدر بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ويتضمن برنامج الحفل، مجموعة مميزة من الفقرات الغنائية لأشهر أغاني وألحان ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، يقدمها كوكبة من الفنانين منهم الفنان الكبير أركان فؤاد، ومطربة الأوبرا الفنانة أسرار الجمال، والفنان محمد وحيد، والفنان وليد رشدي، والفنانة أسمهان عادل، والفنانة زينب المصري، والفنان محمد سرار، تحت قيادة المايسترو جمال زكي

وصرح الفنان عادل السيد، أنه سيتم تحديد موعد إزاحة الستار عن تمثال أسمهان من تصميم الفنان التشكيلي محمود مختار، بأرض دار الأوبرا المصرية وبجوار تمثال الموسيقار فريد الأطرش، وقد تم عمل التمثالين بالجهود الذاتية للجمعية، مشيرا إلى أن الجمعية تتبنى المواهب الشابة فى مجال الغناء، وتقدمهم للساحة الفنية فى العديد من الحفلات