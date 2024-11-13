بإطلالة كاجوال.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

رانيا يوسف جريئة وهنا الزاهد مع هدى المفتي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

فستان الفراعنة وملابس خدوجة صبري .. نجمات أثرن الجدل في القاهرة السينمائي

هنادي مهنا تنشر صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير ومايان السيد تغازلها

منها تجاهل بوسي شلبي وطرد هند عاكف.. مواقف محرجة للنجوم في القاهرة

كتبت- سهيلة أ سامة:

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ملك متابعيها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أحلى واحدة، وحشتنينا، حلويات، لوكا القمر، شياكة ورقة".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

اقرأ أيضًا:

في عرضه الأول بالعالم العربي فيلم "غزة التي تطل على البحر" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

محمد رمضان يشوق جمهوره ببرومو أول أغاني ألبومه

أول ظهور لـ عمرو دياب بعد إحالة قضية الشاب المصفوع للجنح

منها تجاهل بوسي شلبي وطرد هند عاكف.. مواقف محرجة للنجوم في القاهرة السينمائي

في عرضه الأول بالعالم العربي فيلم "سامية" بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي