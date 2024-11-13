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بإطلالة كاجوال.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

02:10 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024
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  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر .
  • عرض 7 صورة
    ملك أحمد زاهر1
  • عرض 7 صورة
    ملك أحمد زاهر
  • عرض 7 صورة
    ملك أحمد زاهر بإطلالة كاجوال
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر
  • عرض 7 صورة
    ملك زاهر صحبة صديقتها
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كتبت- سهيلة أ سامة:

خطفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت ملك متابعيها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "أحلى واحدة، وحشتنينا، حلويات، لوكا القمر، شياكة ورقة".

يذكر أن الفنانة ملك زاهر شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "محارب"، بطولة: حسن الرداد، ماجد المصري، تامر عبدالمنعم، نرمين الفقي، محمود عمرو ياسين.

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ملك أحمد زاهر إطلالة ملك أحمد زاهر الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر
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