بسبب منشور لها.. زينة تتصدر تريند جوجل لهذا السبب

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة زينة، قوائم البحث "جوجل"، وذلك بعد أن شاركت جمهورها بمنشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت زينة من خلال خاصية "القصص القصيرة": "أنا عمالة أصرف وأبعزق في الفلوس على أساس إن العالم ينتهي، العالم لو ما انتهاش أنا هتحبس مش بهزر".

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها في إطار اجتماعي.

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