أول ظهور لـ عمرو دياب بعد إحالة قضية الشاب المصفوع للجنح

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر اسم النجم عمرو دياب، قوائم مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مع التطورات التي شهدتها قضية صفعة الشاب الذي حاول التقاط صورة معه .

وفي أول ظهور له، مع التطورات التي شهدتها القضية، ظهر النجم عمرو دياب، في صورة نشرتها عارضة الأزياء اللبنانية نيكول سعفان، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، خلال تواجده بالطائرة مع النجم أحمد حلمي، والمخرج طارق العريان، وهم في الطريق إلى الرياض.

محكمة جنح القاهرة الجديدة، حددت أمس الثلاثاء، يوم 23 نوفمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة الشاب سعد أسامة والمعروف إعلاميًا بـ"المصفوع من عمرو دياب"، على خلفية اتهامه بالاعتداء على الفنان.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة ، أعلنت إحالة سعد أسامة المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.



محامي النجم عمرو دياب، كان قد قام بتحرير محضر في قسم شرطة التجمع الأول، ضد الشاب، واتهمه فيه بالقيام بقرص "عمرو" ومضايقته، خلال مشاركته بالغناء في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.