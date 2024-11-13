"وحشتنا أوي".. ليلى علوي تحيي ذكرى وفاة الفنان محمود عبدالعزيز
كتب - معتز عباس:
أحيت الفنانة ليلى علوي الذكرى الثامنة لوفاة الفنان محمود عبد العزيز.
ونشرت ليلى صورة تجمعها بمحمود عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الذكري السنوية الثامنة على رحيل العظيم محمود عبد العزيز وحشتنا أوي أوي .. نسألكم الفاتحة والدعاء لروحه".
توفى الفنان محمود عبدالعزيز فى 12 نوفمبر 2016 متأثرا بأزمة صحية عن عمر يناهز الـ 70 عاما.
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