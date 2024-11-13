فستان الفراعنة وملابس خدوجة صبري .. نجمات أثرن الجدل في القاهرة السينمائي

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رانيا يوسف جريئة وهنا الزاهد مع هدى المفتي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

كتب - معتز عباس:

أثارت عدد من الفنانات والنجمات الجدل في الدورات السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي، بعد ظهورهن بإطلالات جريئة ومختلفة على السجادة الحمراء.

تنطلق اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ 45 من عمر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، والمقرر إقامتها في الفترة من 13- 22 نوفمبر الجاري.

ونستعرض لكم أبرز الفنانات اللآتي أثرن الجدل في الدورات السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي:

سما المصري ترتدي ملابس فرعونية

أثارت الفنانة سما المصري، الجدل بعد ظهورها بزي فرعوني خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

كما اختارت سما المصري الظهور بإطلالة جريئة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ41، حيث ظهرت مرتدية الحجاب وفستان طويل ضيق.

رانيا يوسف وفستان البطانة

ظهرت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة، بزي أسود تمامًا مع قبعة رأس، والتي وصفها خبراء الموضة بملابس تنكرية أو زي الساحر.

وفي إحدى الدورات السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي،اختارت الفنانة رانيا يوسف إطلالة مثيرة وجريئة للغاية، حيث ظهرت فيها بفستان طويل مكشوف الكتفين، والساقين، باللون الأسود.

خدوجة صبري

تعرضت الفنانة الليبية خدوجة صبري لموجة من السخرية والانتقادات على مواقع التواصل بعد ظهورها بإطلالة غريبة على السجادة الحمراء، مرتدية فستان من التراث الشعبي الليبي، لا يناسب قوامها.

أسماء جلال بفستان قصير

ظهرت الفنانة أسماء جلال في دورة سابقة من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بفستان قصير، لتثير الجدل على السوشيال ميديا.

سارة عبدالرحمن بفستان جريء

اختارت الفنانة سارة عبدالرحمن الظهور بإطلالة جريئة ومبالغة فيها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورة سابقة، حيث ظهرت مرتدية فستان فضيًا لامعًا، مع فتحة ساق طويلة.

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