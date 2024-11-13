حدث بالفن| وفاة والد مطربة ويسرا ترقص في حفل بالرياض وشام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده، وفاة ابنة الشاعر مصطفى حدوتة، وفاة والد المطربة سارة الزكريا، وفاة شقيق الفنانة هيا عبدالسلام يسرا ترقص وتغني في حفل بالرياض بحضور كندة علوش، وغيرها من الأخبار.