حدث بالفن| وفاة والد مطربة ويسرا ترقص في حفل بالرياض وشام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة
12:05 ص الأربعاء 13 نوفمبر 2024
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ كريم محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده، وفاة ابنة الشاعر مصطفى حدوتة، وفاة والد المطربة سارة الزكريا، وفاة شقيق الفنانة هيا عبدالسلام يسرا ترقص وتغني في حفل بالرياض بحضور كندة علوش، وغيرها من الأخبار.
كريم محمود عبدالعزيز ذكرى وفاة محمود عبدالعزيز الشاعر مصطفى حدوتة سارة الزكريا أغنية تيجي نتجوز بالسر هيا عبدالسلام المايسترو هاني فرحات المنتجة دنيا جمعة زينة إنستجرام زينة محمد التاجي محمد رمضان فيديو الدولارات عمرو الليثي برنامج واحد من الناس كندة علوش يسرا عيد ميلاد محمد حماقي شام الذهبي أصالة مصمم الأزياء إيلي صعب الرياض
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