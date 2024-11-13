رانيا يوسف جريئة وهنا الزاهد مع هدى المفتي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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فستان الفراعنة وملابس خدوجة صبري .. نجمات أثرن الجدل في القاهرة السينمائي

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

ظهرت الفنانة جوري بكر بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل متابعيه، أحدث ظهور له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، داخل أحد المطاعم.

فدوى عابد

نشرت الفنانة فدوى عابد صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، على طريقة سيلفي المراية.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها وظهرت مع صديقتها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة.

مريم أوزلي

شاركت الفنانة التركية مريم أوزلي متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أنيق باللون الأحمر.

جوري بكر

خطفت الفنانة جوري بكر الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها لخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ و بإطلالة كاجوال.

شيماء سيف

شاركت الفنانة شيماء سيف متابعيها، صورة لها ونشرتها على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

عمرو وهبة

نشر الفنان عمرو وهبة صورة جديدة له تجمعه بالفنان صدقي صخر، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت فستان أنيق باللون الأصفر.

هنا الزاهد

نشرت هنا الزاهد صورة تجمعها بالفنانة هدى المفتي، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال "خاصية القصص القصيرة.