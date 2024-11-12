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يسرا ترقص وتغني في حفل بالرياض بحضور كندة علوش (صور وفيديو)

11:15 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    يسرا ترقص على اغنية 3 دقات في حفل في الرياض
  • عرض 7 صورة
    يسرا ترقص على اغنية 3 دقات في حفل في الرياض
  • عرض 7 صورة
    يسرا ترقص على اغنية 3 دقات في حفل في الرياض
  • عرض 7 صورة
    يسرا ترقص على اغنية 3 دقات في حفل في الرياض
  • عرض 7 صورة
    يسرا ترقص على اغنية 3 دقات في حفل في الرياض
  • عرض 7 صورة
    يسرا ترقص على اغنية 3 دقات في حفل في الرياض
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كتب - معتز عباس:

أقام مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب حفل عشاء، قبل إنطلاق عرض الأزياء الخاص به، غدًا الأربعاء، ليلة العرض العالمي الاستثنائي 1001 Seasons ضمن فعاليات موسم الرياض

نشر برنامج "ET بالعربي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو من حفل العشاء الخاص قبل عرض أزياء إيلي صعب غداً الأربعاء، في الرياض.

وظهر في الفيديو الفنانة يسرا وهي ترقص وتغني على أغنية "3 دقات"، وتجلس بجوارها الفنانة كندة علوش.

حضر حفل العشاء كلًا من يسرا ، كندة علوش، سلافة معمار، سيرين عبدالنور أمينة خليل، ماريتا الحلاني، فاطمة البنوي ، وغيرهم من نجوم الفن.

واعتذرت الفنانة يسرا مؤخرًا، عن حضور حفل افتتاح الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يوافق غدًا الأربعاء.

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إيلي صعب يسرا كندة علوش برنامج ET بالعربي مهرجان القاهرة السينمائي حفل بالرياض
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