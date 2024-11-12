أحمد داوود ينشر صورًا من كواليس "الهوى سلطان" ويعلق: "بتحبوني أكتر ولا رضا عبدالعال"

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كتب - معتز عباس:

شارك الفنان أحمد داوود، متابعيه صورًا من كواليس تصوير فيلم "الهوى سلطان"، والذي يعرض حاليًا في السينمات.

ونشر "داوود"، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب "بتحبوني أكثر ولا الكابتن رضا عبد العال؟".

واحتل فيلم الهوى سلطان، صدارة شباك التذاكر، محققا 2 مليون و110 آلاف و211 جنيها، والذي ينافس أفلام، "آل شنب"، "وداعا حمدي"، "المخفي"، "X مراتي"، "اللعب مع العيال"، "رفعت عيني للسما"، "عصابة الماكس"، "عاشق"، "ولاد رزق 3"، "دراكو رع".

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

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