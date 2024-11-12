بـ "قميص وبنطلون جينز".. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور والجمهور يعلق

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كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هدوء ما قبل العاصفة.. أراك غداً في الرياض".

وظهرت نانسي بإطلالة "كاجوال" مرتدية بنطال جينز وقميص، كشف عن جمالها ورشاقتها.

View this post on Instagram A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نورتي الرياض يا أطيب قلب"، "اشتقنالك"، جمال روحك وقلبك"، "أنا فخور بك كثيرا"، "لا أستطيع الانتظار أنا في قمة حماسي".

وكانت نانسي عجرم أحيت حفلًا غنائيًا الأسبوع الماضي في التجمع الخامس تحت شعار "كامل العدد"، وشاركها الحفل المطرب الشعبى رضا البحراوي.

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

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