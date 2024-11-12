إعلان

بـ "قميص وبنطلون جينز".. نانسي عجرم تتألق في أحدث ظهور والجمهور يعلق

09:58 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (4)
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (5)
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (2)
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

خطفت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هدوء ما قبل العاصفة.. أراك غداً في الرياض".

وظهرت نانسي بإطلالة "كاجوال" مرتدية بنطال جينز وقميص، كشف عن جمالها ورشاقتها.

View this post on Instagram

A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "نورتي الرياض يا أطيب قلب"، "اشتقنالك"، جمال روحك وقلبك"، "أنا فخور بك كثيرا"، "لا أستطيع الانتظار أنا في قمة حماسي".

وكانت نانسي عجرم أحيت حفلًا غنائيًا الأسبوع الماضي في التجمع الخامس تحت شعار "كامل العدد"، وشاركها الحفل المطرب الشعبى رضا البحراوي.

طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرًا أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "من نظرة"، على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، توزيع باسم رزق، والكليب من إخراج سمير سرياني.

اقرأ أيضا..

محمد التاجي عن محمد رمضان: "لو كان قصده يتريق عليا ربنا يسامحه"

نرمين الفقي تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق:"تخطف القلب"

نانسي عجرم نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد داوود ينشر صورًا من كواليس "الهوى سلطان" ويعلق: "بتحبوني أكتر ولا رضا عبدالعال"

إعلان

إعلان

عاجل| حبس الدكتورة وسام شعيب 4 أيام على ذمة التحقيق
مجدي الجلاد يعلق على أزمة الطبيبة وسام شعيب: احذروا السقوط الأخلاقي بحثا عن الشهرة