"حلم بقاله سنين تحقق أخيرًا"..باسم يوسف يكشف أسباب انضمامه لبرنامج "Arabs got talent"

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي باسم يوسف، أسباب انضمامه للجنة تحكيم برنامج "Arabs got talent".

وقال باسم، في حوار على صفحة برنامج "Arabs got talent"، على موقع "انستجرام": "اللي شجعني أنضم للبرنامج إنه طول عمري بتفرج عليه كمشاهد، لكن أكون موجود في كرسي التحكيم وأشوف المواهب بيني وبينهم أمتار قليلة، وأبقى موجود داخل البرنامج بجوار ناس عظام زي أستاذ ناصر القصبي وأستاذة نجوى كرم شرف كبير جدا، وحلم بقاله سنين طويلة تحقق أخيرًا".

وأضاف: "أنا عايز استمتع بالبرنامج من غير ما يكون في توقعات مسبقة، دي تجربة جديدة بالنسبالي، وأنا متحمس جدًا ليها واكتشفت حاجات واتعلمت حاجات كتيرة مكنتش عارفها، وأنا هدفي استمتع بيها، وأنا منبهر بحجم الانتاج والمطبخ الكبير المرعب اللي بيطلع الشغل ده".

وأكمل: "أنا كنت دايما بشوف النتيجة النهائية لكن أنا دلوقتي داخل مطبخ "Arabs got talent" وهو بيتحضر ده بالنسبالي تجربة رائعة".

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وتضم لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع كل من ناصر القصبي ونجوى كرم وباسم يوسف.

يذكر أن، برنامج Arabs Got Talent بموسمه السابع يعود بعد غياب، ليملأ قلوب الناس ترفيها وحماسا ومتعة.

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