بعد استخدام اسمها في فيلم "وداعًا حمدي" عارفة عبدالرسول: "أرفع قضية ولا آخد حقي ناشف"

كتبت- نوران أسامة:

مازحت الفنانة عارفة عبدالرسول متابعيها، بعد استخدام اسمها دون الرجوع لحقوق الملكية، في فيلم "وداعًا حمدي"، الذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض السينمائي.

وكتبت عارفة، على حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "فيلم وداعًا حمدي عاملين فيه الشخصية الرئيسية اسمها عارفة هانم، ومفيش في مصر عارفة غيري، أخد حقي إزاى، أرفع قضية وأطالبهم بتعويض مادي وأدبي ولا اخد حقي ناشف، سؤال للمناقشة".

فيلم "وداعًا حمدي" بطولة شيرين رضا، بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، إنتصار، وآخرين، تأليف السيد عبد النبي، إخراج محمود زهران.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عارفة عبد الرسول فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة كلًا من أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود، وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء الدين، ومدير المشروع سالم زعزع، ومنتج فني محمود سامي، ومدير إدارة الإنتاج نادر المصري، ومستشار إعلامي هاني صابر، ومن إنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني، ومن تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

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