أبرز الثنائيات في مشوار "الساحر" محمود عبدالعزيز

كتبت- سهيلة أسامة:

يحل اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر ذكرى وفاة الفنان محمود عبد العزيز، والذي لُقب بـ "الساحر".

ويعد الفنان محمود عبد العزيز أحد أبرز نجوم السينما المصرية اللذين اشتهروا بـ الثنائيات الفنية، ومن أبرزها:

نجلاء فتحي

من أنجح الثنائيات في مشوار محمود عبدالعزيز، كان تعاونه مع الفنانة نجلاء فتحي في أكثر من فيلم، ظهر في معظمها تربطهما علاقة حب.

جاء لقائهما الأول مع فيلم "وداعا للعذاب" عام 1978، وهو إعادة لنفس قصة فيلم "أيامنا الحلوة"، وشاركهما البطولة، حسين فهمي وسمير حسني، وقدما عام 1979 فيلم "أقوى من الأيام"، مع عادل أدهم وعبد الوارث عسر.

والتقيا في فيلم "أنا في عينيه"، تشبه قصة الفيلم إلى حد كبير، قصة فيلم "سيدة القصر" بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف، أما أنجح أفلامهما فكان "حب لا يرى الشمس"، وفيلم "عفوا أيها القانون".

معالي زايد

لقاءه بالفنانة معالي زايد ، حمل وجوه مختلفة، بدأ بمناقشة قضية اجتماعية مهمة، مُغلفة بثوب كوميدي، في "الشقة من حق الزوجة"، واختارهما المخرج رأفت الميهي ليقدما معه أفلام أخرى ذات طبيعة خاصة، تقوم على الفانتازيا، وهي "سيداتي آنساتي"، "السادة الرجال"، و"سمك لبن تمر هندي".

سهير رمزي

سهير رمزي تعاونت مع محمود في أكثر من عمل فني، وحققا نجاحا كبيرا، وأصبحا من أشهر ثنائيات الفن في السينما المصرية.

ومن الأعمال التي اشتركا فيها، "وجها لوجه"، "قلوب في بحر الدموع"، "إمرأة في دمي"، "البنات عايزة ايه"، و"الدرب الأحمر".

نبيلة عبيد

تكرر الثنائي الناجح مع الفنانة نبيلة عبيد ، حيث شاركها بطولة مجموعة كبيرة من الأفلام، منها "أبناء وقتلة"، "ولا يزال التحقيق مستمر"، "العذراء والشعر الأبيض"، "أرجوك أعطني هذا الدواء".

يسرا

شاركته الفنانة يسرا بطولة بعض أعماله السينمائية، منها "عشاق تحت العشرين"، "درب الهوى"، "الصعاليك"، "الجوع"، و"سكة الندامة".

وفي التليفزيون قدما معا أحد أشهر المسلسلات المأخوذة عن ملفات المخابرات المصرية، "رأفت الهجان".

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