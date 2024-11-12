بعد حضور افتتاح عيادتها.. شام الذهبي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها أصالة

كتب- معتز عباس:

وجهت شام الذهبي رسالة شكر وعرفان إلى والدتها المطربة أصالة بعد حضورها افتتاح عيادتها الجديدة.

ونشرت شام مقطع فيديو للحظات جمعتها بوالدتها أصالة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أنت الأغلى أنت الحياة!، شكرا على دعمك، اتعلمت الكفاح والاجتهاد والإصرار على النجاح منك!، كل اللي وصلت له هو من دعمك وحبك وتشجيعك إلي".

وأضافت: "أنتي أول من آمن بيا وشاف فيا إنسانة أقوى بكثير من اللي كنت مفكرته!، أنتي حياتي وقلبي وروحي، وأنا عمري كله إلك يا أغلى من روحي، الله يحفظك ويديمك تاج فوق رأسي، أنا وأخواتي العمر كله".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي‎‏ (@‏‎shamalzahabi‎‏)‎‏

وحرصت المطربة أصالة نصري، على مشاركة ابنتها شام الذهبي افتتاح عيادتها الجديدة في دبي الإماراتية.

احتفلت أصالة مع ابنتها شام واليوتيوبر بيسان إسماعيل بغناء أغنية "غلبان".

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