بحضور نجوم الفن والموسيقى.. 20 صورة من عيد ميلاد محمد حماقي

كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، أمس الإثنين مع زوجته نهلة الحاجري، بحضور نجوم الفن والغناء والموسيقى.

وحرص على حضور عيد ميلاد حماقي، عدد من النجوم منهم يسرا، كندة علوش، عمرو يوسف، شيكو، شريف رمزي، محمد محمود عبد العزيز وزوجته، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، مدين، تومة، تامر عاشور، أحمد إبراهيم، ممدوح موسى، تامر حسين، الشاعرة منة عدلي القيعي وخطيبها يوسف حشيش، ونادر حمدي.

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل إسم "جديدة لانج"، وهي إحدى أغنيات ألبوم "هو الأساس" لمحمد حماقي، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي.

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