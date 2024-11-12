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بحضور نجوم الفن والموسيقى.. 20 صورة من عيد ميلاد محمد حماقي

07:47 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تامر عاشور وحماقي وزوجته وعزيز الشافعي وتامر حسين
  • عرض 20 صورة
    حماقي وأحمد حلمي وعزيز الشافعي
  • عرض 20 صورة
    حماقي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته
  • عرض 20 صورة
    سليفي عزيز الشافعي وتامر حسين في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    شريف رمزي ومحمد محمود عبدالعزيز وشيكو في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    عزيز الشافعي في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    عزيز الشافعي وتامر حسين في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    عزيز الشافعي وتامر حسين في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    حماقي وعزيز الشافي وأمير طعيمة
  • عرض 20 صورة
    حماقي وعزيز الشافعي واحمد حلمي
  • عرض 20 صورة
    كندة علوش وعمرو يوسف ويسرا وحماقي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    كندة علوش ويسرا في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته نهلة الحاجري
  • عرض 20 صورة
    كندة علوش وأحمد حلمي وعمرو يوسف وحماقي وزوجته
  • عرض 20 صورة
    ممدوح موسى وعزيز الشافعي وأمير طعيمة وتامر حسين في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    ممدوح موسى وعزيز الشافعي وأمير طعيمة في عيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد حماقي
  • عرض 20 صورة
    محمد حماقي يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته
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كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، أمس الإثنين مع زوجته نهلة الحاجري، بحضور نجوم الفن والغناء والموسيقى.

وحرص على حضور عيد ميلاد حماقي، عدد من النجوم منهم يسرا، كندة علوش، عمرو يوسف، شيكو، شريف رمزي، محمد محمود عبد العزيز وزوجته، عزيز الشافعي، أمير طعيمة، مدين، تومة، تامر عاشور، أحمد إبراهيم، ممدوح موسى، تامر حسين، الشاعرة منة عدلي القيعي وخطيبها يوسف حشيش، ونادر حمدي.

طرح المطرب محمد حماقي أحدث أغانيه الجديدة التي تحمل إسم "جديدة لانج"، وهي إحدى أغنيات ألبوم "هو الأساس" لمحمد حماقي، وهي من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيي.

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عيد ميلاد محمد حماقي محمد حماقي يسرا عمرو يوسف كندة علوش أغنية جديدة لانج ألبوم هو الأساس نجوم الفن والموسيقى
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