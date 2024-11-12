هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. والجمهور: "الأجمل على الإطلاق"

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار، من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "عندما يكون في شك.. أرتدي الأسود".

وظهرت هيدي بإطلالة جريئة مرتدية جيب قصيرة وقميص باللون الأسود، أبرز جمالها وأناقتها.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الصور، وجاءت التعلقيات، كالتالي: "إيه التحفة ده"، "دايما جميلة ومتألقة"، "الأجمل على الإطلاق"، "أوسكار في الجمال"، "جميلة الجميلات"، "الأحلى والأجمل في الكون".

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يذكر أن، هيدي كرم تشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على شاشة قناة on، وتجسد من خلاله دور صديقة صبا مبارك التي تعمل في مركز التجميل الذي تمتلكه "صبا".

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما تشارك هيدي كرم بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

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