كندة علوش تنشر صورًا مع يسرا وأحمد حلمي في عيد ميلاد محمد حماقي

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة كندة علوش الأنظار من أحدث ظهور لها مع زوجها عمرو يوسف في عيد ميلاد المطرب محمد حماقي.

ونشرت كندة مجموعة صور رفقة حماقي وزوجته نهلة الحاجري، ويسرا وأحمد حلمي.

احتفل الفنان محمد حماقي بعيد ميلاده، أمس الإثنين مع زوجته نهلة الحاجري، بحضور نجوم الفن والغناء.

يذكر أن كندة علوش، تحدثت ببرنامج "كلام نواعم" المذاع على قناة "إم بي سي" عن تعرضها لزيادة الوزن خلال فترة العلاج وما تبعها من "تنمر"، قائلة: "أنا لم تكن متأثرة بآراء الآخرين بقدر ما كانت منزعجة من تأثير الوزن الزائد على قدرتها على التفاعل مع أبنائها، مضيفة أنها أصبحت معتادة على التعليقات السلبية وتتجاهلها".

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