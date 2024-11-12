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أحدث ظهور لـ ياسمين عبدالعزيزعلى "إنستجرام".. والجمهور يغازلها

06:03 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

الفنانة ياسمين عبدالعزيز

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كتب- معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز متابعيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

خطفت ياسمين الأنظار بإطلالة مميزة، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي نالت إعجاب المتابعين.

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "ما شاء الله عليكي روحي الروح"، "منورة دايما يا قمر"، أحلى الحلوين"، حلاوتك يا قمر"، "انهيار من الجمال"، "وحش الكون على حق".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل يحمل اسم مؤقت "وتقابل حبيب" تتعاون فيه مع كريم فهمي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

ياسمين عبدالعزيز انستجرام

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ياسمين عبدالعزيز السوشيال ميديا انستجرام ياسمين عبدالعزيز دراما رمضان 2025 مسلسل وتقابل حبيب
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