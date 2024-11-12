عبير نعمة تحيي حفلا غنائيا في 5 ديسمبر المقبل بحديقة الشهيد

كتب - هاني صابر :

تستعد النجمة اللبنانية عبير نعمة، لإحياء حفل غنائي طربي يوم 5 ديسمبر المقبل، وذلك ضمن فعاليات موسم حديقة الشهيد الثقافي. ويأتي هذا الحفل من إنتاج شركة "A Music" ويقام في المسرح المفتوح.

وتقدم النجمة اللبنانية، باقة مختارة من الأنماط الموسيقية والأغاني التي اشتهرت بها وحققت من خلالها بصمة مميزة في الساحة الغنائية العربية. ووعدت عبير جمهورها بمفاجآت موسيقية متميزة ضمن برنامج الحفل، الذي سيشمل توليفات موسيقية متنوعة لإرضاء مختلف الأذواق.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة "A Music" أحمد الخالدي، حرصهم على اختيار نجوم لهم تأثير وحضور قوي في المشهد الغنائي مع التنويع في المدارس الفنية بالتعاون مع حديقة الشهيد الثقافية.

كما عبر الخالدي، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة عبير نعمة، مشيرا إلى أنها تستحق الدعم، لذلك جاء اختيارها لتدخل قائمة نجوم حفلات حديقة الشهيد، فضلا عن حب الجمهور الكويتي لها، وهو ما ظهر من خلال التفاعل منذ طرح الإعلان الترويجي للحفل.