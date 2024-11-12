محمد التاجي عن محمد رمضان: "لو كان قصده يتريق عليا ربنا يسامحه"

كتبت- نوران أسامة:

علق الفنان محمد التاجي على رد الفنان محمد رمضان عليه، بعد فيديو الدولارات التي ألقاها في حمام السباحة، وذلك خلال لقائه في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي.

وقال التاجي: "كان عمل مشهد الفلوس اللي رماها في البسين، فقولت حتى لو الدولارات دي مزيفة لإن مش ممكن الواحد هيرمي الفلوس كده، والفلوس مش كل حاجة أهم حاجة إن الواحد يعمل تاريخ، وكل عمل ده "سي في"، ليك لكن الحاجات الفرعية دي مش دي اللي بتدوم مع الناس".

واستكمل:"ده اللي أنا قولته لكن معبتش فيه ولا حاجة أنا مالي، وحد قالي إن هو رد عليا، وبعدها مسح الرد، فهو لو كان قصده إنه بيمجد فيا فا شكرًا يا محمد، ولو قصده يتريق عليا فا ربنا يسامحك، وهو من سن يمنى بنتي".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد التاجي كانت بمسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي 2024.

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