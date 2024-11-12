"بمكياج هادئ" جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور يعلق

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كتبت نوران أسامة:

شاركت الفنانة جومانا مراد متابعيها، مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت جومانا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يوم أجازة"، وظهرت بإطلالة كاجوال باللون "الرمادي".

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أحلى ممثلة شوفتها في حياتي، الممثلة الأقرب إلى قلبي، حبيبتي أرقى ممثلة، جمالك جمال مش عادي، ربنا يحميكي".

يذكر أن، آخر مشاركات جومانا مراد كان بمسلسل "مفترق طرق" بطولة هند صبري وإياد نصار، وآخرين، وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد".

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