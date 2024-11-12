نرمين الفقي تنشر صورة جديدة والجمهور يعلق:"تخطف القلب"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها، صورة جديدة، من أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

وظهرت نرمين بصحبة عدد من أصدقائها، وعلقت على الصور قائلة: "يا مساء الخير والسعادة على الكل".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ماشاء الله قمراية، تخطف القلب، ربنا يحلي أيامك، ورداية، منورة حببتي".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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