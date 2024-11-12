زينة عبر "إنستجرام": "أنا هتحبس مش بهزر"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة زينة جمهورها، بمنشور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت زينة من خلال خاصية "القصص القصيرة": "أنا عمالة أصرف وأبعزق في الفلوس على أساس إن العالم ينتهي، العالم لو ما انتهاش أنا هتحبس مش بهزر".

يذكر أن زينة تشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" بجانب أحمد مجدي، ناهد السباعي، صابرين، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش العمل عددا من قضايا المرأة، ومعاناتها في إطار اجتماعي.

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