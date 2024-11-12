"وحشتني أوي".. بوسي شلبي تحيي الذكرى الثامنة لوفاة الفنان محمود عبد العزيز

كتبت- نوران أسامة:

أحيت الإعلامية بوسي شلبي أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، الذكرى الثامنة لوفاته.

ونشرت بوسي، على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، مقطع فيديو يضم عدد من الصور تجمعهما، وكتبت: "الحب الشديد لا يمكن التعبير عنه بالكلمات، فقد يفوق الحب كل الكلام، لأنه ينبع من القلب، والقلوب الصادقة لا تكذب ولا تنافق، فأعظم ما يرزق المرء به حب صادق، في ذكرى وفاته أدعوا له، وحشتني أوي".

وتوفى الفنان محمود عبدالعزيز فى 12 نوفمبر 2016 متأثرا بأزمة صحية عن عمر يناهز الـ 70 عاما.

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