المايسترو هاني فرحات يكشف عن صور عقد قرانه

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كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل المايسترو هاني فرحات، أمس، بعقد قرانه على المنتجة دنيا جمعة، في حفل عائلي جمع الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن والمشاهير.

ونشر هاني صور من جلسة التصوير، وظهرت دنيا بفستان أبيض أنيق، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "لقد وجدت رفيقة روحي".

وكان هاني فرحات أعلن "خطوبته" على المنتجة دنيا جمعة المشرفة على العديد من الحفلات الكبرى في الوطن العربي، في شهر مارس الماضي.

جدير بالذكر أن هاني شارك مؤخًرا في عدد كبير من الحفلات التي أقيمت في الوطن العربي، بينها احتفال المطربة أنغام بإطلاق ألبومها الجديد "تيجي نسيب".

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