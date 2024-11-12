"عاهة في الركبة".. كيف تحدثت هند رستم عن سر"دلعها" ؟

كتب-مصطفى حمزة:

"دلع" هند رستم، في أفلامها، كان ومازال محل مقارنة بينها وبين غالبية نجمات السينما، ومع تعدد الأدوار التي قدمتها، يظل من أبرز ملامح وعلامات مشوارها.

النجمة الراحلة هند رستم"، التى نحل اليوم 12 فبراير، ذكرى مولدها، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1929، لأب ضابط فى البوليس المصرى، وأم سكندرية ، كشفت في مذكراتها التي قدمها الكاتب أيمن الحكيم فى كتابه " هند رستم ذكرياتى " ، عن السر وراء "دلعها".

وقالت هند رستم، : "كنت طفلة شقية جدا..أركب الدراجات وأضرب الصبيان ..حتى إن أساتذتي فى المدرسة كانوا يقولون "البنت دي كان لازم تطلع ولد"، حتى فى الملابس، كنت أرفض شراء أحذية البنات وأصر على شراء أحذية الصبيان، ذات الأربطة الطويلة، بل وأضع فيها قطعة من الحديد لأستعين بها عند الضرورة فى المشاكسات والخناقات".

وتابعت:" "بسبب الشقاوة أصبت في حادث كاد يكلفني حياتي، فقد صدمتني سيارة مسرعة، وأنا أركب دراجتي، وأنكسرت ساقي ودخلت المستشفى، وخرجت منها بعاهة في الركبة أثرت على مشيتي، وكثيرون وجدوا فيى تلك "المشية قمة الأنوثة، والدلع، وأنها تشبه مشية ملكة الأغراء الأمريكية الشهيرة "مارلين مونرو".

ورحلت النجمة هند رستم، عن عالمنا يوم 8 أغسطس عام 2011، عن عمر 79 عاما، بعد مشوار فني حافل، وصلت من خلاله أن تصبح من أيقونات السينما المصرية.