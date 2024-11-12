وفاة شقيق الفنانة هيا عبدالسلام

كتبت- سهيلة أسامة

أعلنت الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام، منذ قليل، عن وفاة شقيقها .

وكتبت "هيا" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي أحمد عبد السلام مقبول الهادي، والدفنة اليوم بعد صلاة العصر في مقبرة "صعبان"، وعزاء النساء في منطقة الروضة".

وعلى جانب آخر، هيا عبد السلام شاركت في مسلسل "للمعاريس فقط"، بطولة بشار الشطي، ريم أرحمة، فؤاد علي، غادة الكندري، ميثم بدر، ريم النجم، شيماء قمبر، أحمد السداني، إيمان العلي وسارة صلاح، وهو من إخراج هيا ولولوة عبدالسلام، ومن تأليف علياء الكاظمي.

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