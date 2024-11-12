وفاة والد المطربة سارة الزكريا صاحبة أغنية "تيجي نتجوز بالسر"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت المطربة سارة الزكريا، عن وفاة والدها اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر.

وكتبت سارة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون والدي في ذمة الله، البقاء لله، والدي في ذمة الله".

وكانت خضعت المطربة سارة الزكريا، للتحقيق في سبتمبر 2024، في الشئون القانونية لنقابة المهن الموسيقية في مصر، بعد اتهامها بالخروج عن الآداب العامة، والتفوه بلفظ خارج، خلال تقديم فقرتها في حفل لها بالساحل الشمالي.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية عدة قرارات، عقب انتهاء التحقيق مع الفنانة اللبنانية سارة الزكريا، وذلك بعد تجاوزها في إحدى حفلاتها في الساحل الشمالي، وأعلنت إيقاف إصدار تصاريح الغناء للمطربة اللبنانية سارة محمود زكريا داخل جمهورية مصر العربية، وتغريم منظم الحفلات ياسر الحريري مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى التحقيق مع مدير المطعم (مقر الحفل) بالساحل الشمالي، لسؤاله عن ظروف وملابسات التجاوزات والمخالفات في الحفل المذكور، وعن مدى اتخاذ الإجراءات القانونية النقابية للحفل.

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