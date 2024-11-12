نشوى مصطفى تكشف عن مفاجأة من شقيقة اللاعب محمد صلاح

كتبت- نوران أسامة:

عبرت الفنانة نشوى مصطفى، عن سعادتها بعد مفاجأة شقيقة لاعب المنتخب المصري محمد صلاح "رباب صلاح".

ونشرت نشوى، صورة تجمعها بمصممة الأزياء رباب، وكتبت: "لما أكون قاعدة فلاقي الباب بيخبط، وأرق بوكيه ورد وشيكولاتة بمناسبة الشفاء، من مين؟، من أرق وأرقى وأجمل البنات ولاد الأصل العالي مصممة الأزياء الجميلة الشاطرة أوى رباب صلاح، أخت مين ياولاد، أخت ابننا اللي مشرفنا ورافع راسنا نن عين قلب مصر محمد صلاح، مو صلاح عيلة متربيين ومنتهى التواضع، والبساطة والجدعنة بحبكوا يا ولاد الأصول".

لترد عليها رباب قائلة: "يا حبيبتي وإحنا بنحبك وبنموت فيكي، حمدالله على سلامتك ياحبيبي".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة نشوى مصطفى كانت بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعُرض في موسم دراما رمضان 2024.

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